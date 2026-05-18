Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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19.05.2026 00:26:58
TrumpRx Adds Generic Drugs, With Mark Cuban, GoodRx and Amazon
President Trump announced the addition of 600 medicines to his online drugstore as he appeals to Americans concerned about high drug prices and affordability.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Amazon
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18.05.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
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14.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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14.05.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
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14.05.26
|Aufschläge in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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13.05.26
|Konkurrenzdruck im Logistiksektor - Wird Amazon tatsächlich zur Bedrohung für FedEx und UPS? (finanzen.at)
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13.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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12.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.05.26
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Analysen zu Amazon
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Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.