Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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09.06.2026 00:46:58
Trump’s $100,000 H-1B visa fee blocked by judge
Ruling says six-figure charge is an unauthorised tax and orders it to be suspendedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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