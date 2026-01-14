Mint Aktie
WKN DE: A1W34F / ISIN: CA60447G1090
|
14.01.2026 16:23:00
Trump’s ‘affordability’ push may not mint many new homeowners, but these investors are finding a back-door way to cash in
A subset of retail investors have faith that mortgage rates will eventually go down, and they’re hoping to cash in.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mint Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mint Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mint Corp
|0,00
|49 900,00%