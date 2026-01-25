Capital One Aktie
WKN DE: A0SMU7 / ISIN: DE000A0SMU79
|
25.01.2026 13:00:00
Trump's 10% Rate Cap: What Does it Mean for Capital One Stock?
In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe break down how a 10% cap on credit card interest rates would impact Capital One Financial (NYSE: COF), and other credit card issuers like JPMorgan Chase (NYSE: JPM) and American Express (NYSE: AXP).*Stock prices used were from the afternoon of Jan. 22, 2026. The video was published on Jan 25, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital One AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Capital One AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.