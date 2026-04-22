Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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22.04.2026 10:05:01
Trumps Amtszeit als Zeitfenster?: Telekom und T-Mobile diskutieren angeblich Fusion
Es wäre der wohl größte Zusammenschluss an der Börse gehandelter Unternehmen: Die Deutsche Telekom und ihre US-Tocher T-Mobile sind eng verbunden, denken wohl schon länger über eine Fusion nach. Die Amtszeit von US-Präsident Trump sehen sie offenbar als Gelegenheit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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