Trumps Amtszeit als Zeitfenster?: Telekom und T-Mobile diskutieren angeblich Fusion

Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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22.04.2026 10:05:01

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Es wäre der wohl größte Zusammenschluss an der Börse gehandelter Unternehmen: Die Deutsche Telekom und ihre US-Tocher T-Mobile sind eng verbunden, denken wohl schon länger über eine Fusion nach. Die Amtszeit von US-Präsident Trump sehen sie offenbar als Gelegenheit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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