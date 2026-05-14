Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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14.05.2026 21:01:00
Trump’s big trip was supposed to sell 500 Boeing planes. China is only buying 200 of them.
Boeing’s stock on Thursday headed for its steepest fall in six months after President Donald Trump said China is buying 200 of the company’s jets, disappointing investors who had expected more than double that number.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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