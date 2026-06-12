BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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12.06.2026 19:00:07
Trump’s bill threatens the singleness of money
It might be improper to put the president’s face on the currency. It might also not workWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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