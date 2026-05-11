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11.05.2026 11:26:33

Trump's China visit set to test fragile truce

The first US presidential visit to China in almost 10 years will test a fragile tariff truce.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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ATX und DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich zur Wochenmitte mit Gewinnen zeigen. An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.
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