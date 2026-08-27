Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Im Aufwind
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27.08.2026 17:51:39
Trumps Energietechnik-Dekret treibt Siemens Energy-Aktie nur zeitweise an
Ein Dekret von Trump zum Erhalt der nationalen Sicherheit trieb den Kurs zusätzlich an in einem positiven Umfeld für KI-Technologie, in dem das Energietechnik-Unternehmen vom Ausbau der Rechenzentren profitiert. Die gute Stimmung bei KI-Aktien ging einher mit einem starken Ausblick des US-Chipriesen NVIDIA.
Zur Absicherung der Stromversorgung der USA hat die Regierung unter Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Trump habe eine Exekutivorder unterschrieben, mit der die "Sicherheit, Integrität und Zuverlässigkeit elektrischer Betriebsmittel des Stromübertragungsnetzes" geschützt werden solle - insbesondere vor "Beeinträchtigungen durch ausländische Akteure", wie das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.
Die Regierung begründete den Schritt mit einer "außergewöhnlichen Bedrohung" der Vereinigten Staaten durch im Ausland hergestellte Komponenten, über die sich jene Akteure Zugriff auf das Stromnetz verschaffen und die kritische Infrastruktur lahmlegen könnten. Die Order diene dazu, Schwachstellen in Lieferketten zu beseitigen und eine ausreichende und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten, hieß es.
Analyst Vivek Midha von der Citigroup sprach von Beschränkungen für bestimmte, im Ausland hergestellte Großkomponenten. Seiner Ansicht nach ist dies für Siemens Energy von Bedeutung - mit positiver Tendenz. "Zwar könnte die Flexibilität bei der Beschaffung von Transformatoren etwas eingeschränkt werden, doch die weitere Verknappung des Marktes durch Beschränkungen für chinesische Netztechnik-Anbieter dürfte diesen Nachteil mehr als ausgleichen", schrieb der Experte. Er glaubt vor diesem Hintergrund auch an weiteres Aufwärtspotenzial bei den Preisen.
/tih/ajx/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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