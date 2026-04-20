Ability Aktie
WKN: A0B5MN / ISIN: US0035011032
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20.04.2026 20:01:39
Trump’s Fed Pick to Defend Central Bank’s Ability to Set Rates Independently
Kevin M. Warsh is set to testify at the Senate Banking Committee on Tuesday even as a criminal investigation into the central bank risks delaying his ascension to become the next chair.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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