F.C.C Aktie
WKN: 930010 / ISIN: JP3166900005
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28.04.2026 22:23:00
Trump’s fight with Jimmy Kimmel escalates as the FCC puts ABC under review
The FCC says the review is looking at whether the network’s diversity initiatives are discriminatory but it comes just a day after Trump called for Kimmel to be firedWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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