G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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01.05.2026 22:59:00
Trump’s Iran war leaves US with sharpest fuel shock in G7
Petrol and diesel prices are rising more swiftly in America than other major economies including the UK and CanadaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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