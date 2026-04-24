Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
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24.04.2026 17:30:00
Trump’s Justice Department drops its probe into Fed’s Powell, paving the way for Warsh’s confirmation
President Donald Trump’s Department of Justice on Friday said that it’s backing down in a standoff over the leadership of the Federal Reserve, an announcement that is expected to pave the way for Trump’s nominee for Fed chair, Kevin Warsh, to take over for Jerome Powell when his term in that role ends on May 15.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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