Spur Aktie
WKN DE: A0JDZ6 / ISIN: ZAE000022653
|
19.01.2026 15:59:00
Trump’s latest E.U. tariff threats may spur more investors away from the ‘buy America’ trade, analysts say
Some are watching for a “weaponization of capital,” and moves into some Europe stocks — and away from the dollar — amid fresh U.S. tariffs threats against Europe.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!