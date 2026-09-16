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16.09.2026 17:59:53
Trump’s Latest Threats Loom Over Fed’s Interest Rate Decision
This month, the president threatened to halt a broad swath of trade if interest rates were not cut, once again putting pressure on the independent central bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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