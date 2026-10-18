Hemp Aktie
WKN DE: A1C2N2 / ISIN: US56782C1099
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18.10.2026 20:15:00
Trump's Marijuana Order Is Stuck at the DEA. Here's What That Means for Canopy Growth.
Last December, President Donald Trump issued Executive Order 14370, intended to fast-track the rescheduling of marijuana to Schedule III, in turn paving the way for federal regulatory clarity. At the time, marijuana stocks, including Canopy Growth (NASDAQ: CGC), surged sharply on the news, with Canopy itself surging from $1.15 to nearly $2 per share.
Shares have since coughed back these gains and then some, with Canopy tumbling on the recent action, or more accurately, inaction, regarding rescheduling. That said, keep in mind that larger issues, unrelated to this factor, still loom for the company.
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