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24.06.2026 03:36:15
Trump’s Pick for Top I.R.S. Lawyer Works at Firm That Represents Him
James R. Gadwood, the president’s nominee for chief counsel at the Internal Revenue Service, works at Miller & Chevalier, which has represented Mr. Trump in tax matters.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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