21.01.2026

Trumps Rede in Davos dürfte "America First" forcieren

Von Alex Leary

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump wird bei seinem Auftritt in Davos voraussichtlich für seine "America First"-Agenda werben. Einem hochrangigen Regierungsbeamten zufolge wird er dabei Grönland und Venezuela thematisieren, um seinen Fokus auf die westliche Hemisphäre zu unterstreichen. Trump plane außerdem, die Rede zu nutzen, um seine wirtschaftliche Bilanz anzupreisen, sagte der Beamte.

Trump werde während seiner kurzen Reise nach Davos mit fünf europäischen Staats- und Regierungschefs zusammentreffen, sagte der Beamte. Am Donnerstag werde er eine Veranstaltung seines Friedensrats abhalten. Bislang hätten sich rund 35 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt bereit erklärt, dem Rat beizutreten, von insgesamt 50 ausgesandten Einladungen, so der Beamte.

