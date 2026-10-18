Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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18.10.2026 18:55:09

Trump’s Russia Tariff Waiver Helps Apple, Eliminates Tariff Advantage for CF and CVR Partners

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Apple Inc. 305,60 0,07% Apple Inc.

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