SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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01.10.2026 19:16:00
Trump’s SEC wants to allow fund managers to charge extra fees for better performance. Here’s why it’s a terrible idea.
Think twice before embracing any new fund with high performance-related fees in your 401(k).Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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