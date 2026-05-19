HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
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19.05.2026 23:06:41
Trump’s Stock Trades Raise Eyebrows. The Family Says He Keeps His Hands Off.
The Trump Organization says the president’s financial investments are handled by outside firms and that it has no control over the timing or selection of transactions.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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