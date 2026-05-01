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01.05.2026 15:26:14
Trump’s Tariff Reversal Reopens a Major Market for Scotch Whisky
A 10 percent tax on American imports was hurting British sales, even though exporters had increased sales in India, China and other countries.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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