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02.11.2026 17:37:50
Trump’s Tariffs Are On the Ballot in Michigan
The levies as well as trade fighting with Canada are facing a test in the state, where voters appear skeptical of free trade but also of the president’s erratic approach.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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