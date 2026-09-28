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28.09.2026 11:03:13
Trump’s Tariffs Push Canadian Companies to Look Past American Links
Shaken by tariffs and threats from the Trump administration, Canadian businesses are seeking markets and suppliers beyond the United States.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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