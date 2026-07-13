RTX A-S Aktie

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WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129

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13.07.2026 16:53:45

Trump’s Trillion‑Dollar Defense Push Could Be a Boon for Lockheed, RTX, Boeing and Northrop

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