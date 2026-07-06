WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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06.07.2026 14:41:28

Trump’s World Cup Intervention Roils the Soccer World, and Beyond

The U.S.-Belgium soccer game is turning out to be a huge deal even before it kicks off on Monday, thrusting politics into the spotlight.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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