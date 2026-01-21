21.01.2026 11:46:38

Trumps Zölle: Reiche warnt vor vorschnellen Gegenmaßnahmen

DAVOS (dpa-AFX) - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt vor vorschnellen Gegenmaßnahmen Europas gegen die von Donald Trump angekündigten Zölle im Grönland-Konflikt. "Maßnahmen kann ich nur dann ausrollen, wenn ich weiß, was eigentlich auf dem Tisch liegt. Und bis auf Ankündigungen kennen wir nichts", sagte die CDU-Politikerin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie betonte: "Alles, was dazu führt, Europa nach außen zu spalten oder Uneinigkeit erkennen zu lassen, hilft uns nicht, das schwächt uns."

Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich zuletzt dafür eingesetzt, das EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung

- die sogenannte Handels-Bazooka - zu nutzen. Damit lägen Gegenzölle

sowie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen für Waren und Dienstleistungen auf dem Tisch.

US-Zölle hätten die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr geschwächt, sagte Reiche. Bei neuen Zöllen sei das wieder zu erwarten. Deutschland müsse sich wirtschaftspolitisch jetzt auf seine Stärken besinnen: die gute Kreditwürdigkeit, eine starke industrielle Basis und ein starkes Rechtssystem. "Wir müssen aber auch strukturelle Reformen durchführen", betonte Reiche und nannte das soziale Sicherungssystem, das Steuersystem und die Energiepreise./tam/DP/mis

