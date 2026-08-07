Trupanion stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trupanion hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 392,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trupanion einen Umsatz von 353,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at