Trupanion unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von PetExpert und setzt damit die Expansion in Europa fort

SEATTLE, Nov. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trupanion , Inc. (Nasdaq: TRUP), ein führender Anbieter von Krankenversicherungen für Hunde und Katzen, hat heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Royal Blue s.r.o, der Muttergesellschaft von PetExpert, bekannt gegeben. PetExpert ist ein Anbieter von Versicherungen für Haustiere mit Schwerpunkt auf Krankenversicherungen für veterinärmedizinische Heilbehandlungen. Das Unternehmen betreut zehntausende Versicherungsnehmer und hat Niederlassungen in der Tschechischen Republik und der Slowakei.



In der Tschechischen Republik und der Slowakei gibt es etwa 1.300 Tierkliniken, von denen über 95 % an die PetExpert-Plattform angeschlossen sind.

PetExpert ist die zweite Übernahme von Trupanion in Europa, mit der das Unternehmen ein gut etabliertes, schnell wachsendes Unternehmen zur Unterstützung seiner globalen Expansionspläne hinzufügt. Trupanion erwartet zusätzliche Synergien aus der kürzlich abgeschlossenen Übernahme von Smart Paws und den bestehenden Beziehungen zur Veterinärgemeinschaft.

"Wir freuen uns, unsere gleichgesinnten Unternehmen zusammenzubringen, um gemeinsam die mit dem Vergütungsmodell in Europa verbundenen finanziellen Belastungen abzuschaffen und es Tierhaltern und Tierärzten zu ermöglichen, die Qualität der Behandlung und nicht finanzielle Erwägungen in den Vordergrund zu stellen", so Simon Wheeler, EVP of International bei Trupanion. "PetExpert ermöglicht es uns, unsere Präsenz in Europa zügig auf die Tschechische Republik und die Slowakei auszudehnen, und wir erwarten, dass Belgien und Polen in den kommenden Monaten folgen werden."

"Wir freuen uns sehr, dem Trupanion-Team beizutreten", kommentierte Derek Cummins, CEO und Mitbegründer zusammen mit Jan Moravec, Mitbegründer und CTO von PetExpert. "Wir teilen die gleiche unternehmerische Kultur und die Leidenschaft, möglichst vielen Tierhaltern zu helfen, ihren Haustieren die bestmögliche veterinärmedizinische Versorgung zu bieten. An der Spitze von PetExpert freuen Jan und ich uns darauf, die Expansion von Trupanion in Europa und darüber hinaus zu beschleunigen."

"Wir heißen PetExpert bei Trupanion herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit und gemeinsamen Anstrengungen, unsere internationalen Expansionsinitiativen, die ein wichtiger Bestandteil unseres 60-Monats-Plans sind, voranzubringen", so Margi Tooth, President von Trupanion. "Wir sind davon überzeugt, dass der unterversorgte kontinentaleuropäische Markt große Chancen für das Produkt von Trupanion mit seinem umfassenden Versicherungsschutz und seiner einzigartigen Unterstützung für Tierhalter und Tierärzte bietet, um sich als Produkt der Wahl hervorzuheben."

Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen. Weitere Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Trupanion erwartet durch diese Übernahme keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf das Finanzergebnis im Jahr 2022.

Über Trupanion

Trupanion ist ein führender Anbieter von Krankenversicherungen für Katzen und Hunde in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Puerto Rico und Australien mit über 800.000 versicherten Haustieren. Seit über zwei Jahrzehnten gibt Trupanion Tierhaltern die Sicherheit, sich auf die Genesung ihres Tieres konzentrieren zu können, ohne über die finanzielle Belastung nachdenken zu müssen. Trupanion hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tierhaltern den besten Versicherungsschutz für Haustiere zu bieten, mit unbegrenzten Auszahlungen während der gesamten Lebensdauer ihrer Haustiere. Mit seinem patentierten Verfahren ist Trupanion der einzige nordamerikanische Anbieter, der über die Technologie verfügt, Tierärzte direkt und in Sekundenschnelle zum Fälligkeitszeitpunkt zu bezahlen. Trupanion ist an der Nasdaq unter dem Symbol "TRUP" notiert. Die Gesellschaft wurde 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Seattle, Washington. Die Policen von Trupanion werden in den Vereinigten Staaten von der Versicherungsgesellschaft American Pet Insurance Company, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, ausgestellt. In Kanada werden Trupanion-Policen von der Omega General Insurance Company ausgestellt. Trupanion Australia ist eine Partnerschaft zwischen Trupanion und Hollard Insurance Company. Weitere Informationen finden Sie unter trupanion.com.

Über PetExpert

Das 2018 gegründete Unternehmen PetExpert ist führender Anbieter auf dem Online-Markt für Tierversicherungen in der Tschechischen Republik und bietet seit 2020 auch Tierversicherungen in der Slowakei an. PetExpert betreut zehntausende Versicherungsnehmer in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.petexpert.cz und https://www.facebook.com/PetExpertCZ

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Artikel 27A des Securities Act von 1933 und Artikel 21E des Securities Exchange Act von 1934, die sich unter anderem auf die Erwartungen, Pläne, Aussichten und Finanzergebnisse von Trupanion beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner Fähigkeit, den Vertragsbestand und die Umsätze weiter zu erhöhen und den Geschäftsplan umzusetzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Geschäftsführung von Trupanion zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sie unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die Trupanion zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen, und Trupanion ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Insbesondere die folgenden Faktoren, neben anderen, könnten dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden: der Abschluss der Transaktion mit PetExpert; unsere Fähigkeit, die Ressourcen und Fähigkeiten von PetExpert in unsere eigenen zu integrieren und zu koordinieren; die Fähigkeit, in künftigen Zeiträumen eine angemessene Rentabilität und/oder einen angemessenen Cashflow zu erzielen oder aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit, unseren Kundenbestand und unsere Umsätze weiter zu erhöhen; die Genauigkeit der Annahmen, die bei der Bestimmung der angemessenen Ausgaben für die Kundenwerbung verwendet werden; die Schwere und Häufigkeit der Versicherungsfälle; die Fähigkeit, hohe Bindungsquoten aufrechtzuerhalten; die Richtigkeit der Annahmen, die bei der Preisfestsetzung für Abschlüsse von Krankenversicherungen verwendet werden, und die Fähigkeit, die Auswirkungen neuer Produkte oder Angebote auf die Schadenhäufigkeit genau abzuschätzen; die tatsächlichen Versicherungsfälle übersteigen die Schätzungen; aufsichtsrechtliche und andere Beschränkungen der Fähigkeit, Preisänderungen infolge von Änderungen der tatsächlichen oder geschätzten Versicherungsfälle/Schadenskosten vorzunehmen oder die Entscheidung, diese anderweitig zu verzögern; die Effektivität und die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften unseres Modells regionaler Partnerschaften sowie unserer regionalen Partner, Tierärzte und anderer Dritter bei der Empfehlung von Krankenversicherungsabonnements an potenzielle Kunden; die Fähigkeit, bestehende regionale Partner zu halten und die Zahl der regionalen Partner und aktiven Kliniken zu erhöhen; die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die für unser Geschäft gelten, durch uns und jene, die Kunden an uns vermitteln, einschließlich des Verkaufs von Krankenversicherungen für Haustiere; die Fähigkeit, die Sicherheit unserer Daten zu gewährleisten; Schwankungen des Wechselkurses der kanadischen Währung; die Fähigkeit, unsere vertraulichen Daten und Daten unserer Versicherungsnehmer zu schützen; die Fähigkeit, unsere Kultur und unser Team aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit, den erforderlichen Betrag an risikobasiertem Kapital zu halten; unsere Fähigkeit, wirksame Kontrollen einzuführen und aufrechtzuerhalten, auch in Bezug auf die Finanzberichterstattung; die Fähigkeit, die geistigen Eigentumsrechte von Trupanion zu schützen und durchzusetzen; die Fähigkeit, unsere Allianz mit Aflac erfolgreich umzusetzen; die Fähigkeit, wichtige Vertragsbeziehungen mit Dritten fortzuführen; Ansprüche Dritter, einschließlich Rechtsstreitigkeiten und behördlicher Maßnahmen; die Fähigkeit, Vorteile aus Investitionen in neue Lösungen und Verbesserungen der Technologieplattform und der Website von Trupanion zu erkennen; und unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten.

Eine ausführliche Erörterung dieser und anderer Warnhinweise finden Sie in den Risikofaktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Dokumenten dargelegt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Jahresbericht von Trupanion auf Formular 10-K für das Jahr zum 31. Dezember 2021 und alle später eingereichten Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K. Alle Dokumente sind über das elektronische Datenerfassungs-, Analyse- und Abrufsystem der SEC unter https://www.sec.gov/ oder im Abschnitt "Investor Relations" der Website von Trupanion unter https://investors.trupanion.com/ verfügbar.