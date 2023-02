Trupanion zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trupanion präsentierte in der am 16.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,230 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trupanion -0,170 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trupanion im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 246,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 194,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,100 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,890 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,50 Prozent auf 905,20 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 698,99 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 1,147 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 901,39 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at