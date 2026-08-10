Trusco Nakayama informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trusco Nakayama hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,80 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Trusco Nakayama 60,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 91,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at