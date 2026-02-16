|
Trusco Nakayama mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Trusco Nakayama präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 65,09 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 68,14 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 82,69 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,64 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 240,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 244,09 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 295,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 320,04 Milliarden JPY ausgewiesen.
