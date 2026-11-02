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02.11.2026 06:31:29
Trusco Nakayama: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Trusco Nakayama hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,43 JPY gegenüber 54,67 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79,12 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87,88 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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