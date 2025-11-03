Trusco Nakayama: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Trusco Nakayama äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 54,67 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 73,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 79,12 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trusco Nakayama 72,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at