Trusco Nakayama stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trusco Nakayama hat am 09.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60,63 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 36,90 JPY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 59,24 Milliarden JPY erwartet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 176,45 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 121,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 228,91 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 213,40 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 182,00 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 227,95 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.at