Truss hält finale Kabinettssitzung ab

LONDON (dpa-AFX) - Kurz vor ihrer formellen Entlassung aus dem Amt hat die scheidende britische Premierministerin Liz Truss eine letzte Sitzung ihres Kabinetts abgehalten. Fotos zeigten, wie die amtierenden Regierungsmitglieder um Truss' Stellvertreterin Thérèse Coffey am Dienstagmorgen in der Londoner Downing Street ankamen. Anschließend wollte sich Truss zum Abschied an die Nation wenden, bevor sie bei König Charles III. im Buckingham-Palast ihren Rücktritt einreicht.

Auch aus ihrer Konservativen Partei aber gab es Kritik an der Kabinettssitzung, zumal angesichts des Machtwechsels keine Entscheidungen zu erwarten seien. Das Treffen sei eine Gelegenheit für "Eitelkeitsfotos", sagte der Tory-Abgeordnete Conor Burns. "Was in aller Welt ist der Sinn davon?"

Unklar war zunächst, welche Kabinettsmitglieder unter dem künftigen Premierminister Rishi Sunak ihre Posten behalten. Als wahrscheinlich galt, dass Jeremy Hunt Finanzminister bleibt. Spekuliert wurde, dass Sunak unter anderem seinen engen Vertrauten Dominic Raab, Vizepremier und Justizminister unter dem damaligen Premier Boris Johnson, ins Kabinett holen könnte. Zudem wird davon ausgegangen, dass Sunak - anders als Truss - auch parteiinterne Kritiker in die Regierung berufen wird, um seine zuletzt tief zerstrittene Konservative Partei wieder zu einen. Mit ersten Entscheidungen wurde noch am Dienstagnachmittag gerechnet.

