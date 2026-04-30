Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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30.04.2026 10:30:00

Trust Bank swings to profit for the first time in March; Q1 still loss-making

It remains in the red for the first quarter of 2026 and for FY2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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