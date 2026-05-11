TRUST: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TRUST hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

TRUST vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 15,98 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,630 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat TRUST mit einem Umsatz von insgesamt 2,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at