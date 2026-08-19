Trust International Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Trust International Insurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 32,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at