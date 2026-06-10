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10.06.2026 06:31:29
Trust International Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Trust International Insurance hat am 07.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Trust International Insurance ebenfalls ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 30,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trust International Insurance 30,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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