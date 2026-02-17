17.02.2026 06:31:28

Trust International Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Trust International Insurance hat am 15.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 34,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Trust International Insurance im vergangenen Geschäftsjahr 126,46 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trust International Insurance 123,11 Millionen USD umsetzen können.

