10.02.2026 06:31:29
TRUST öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TRUST lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRUST ein EPS von 29,95 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat TRUST im vergangenen Quartal 2,63 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRUST 4,14 Milliarden JPY umsetzen können.
