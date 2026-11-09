TRUST öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TRUST hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -10,640 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat TRUST 3,26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at