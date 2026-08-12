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12.08.2026 06:31:29
TRUST: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TRUST hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 157,95 JPY. Im Vorjahresquartal waren 75,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent auf 4,46 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 184,530 JPY. Im Vorjahr hatten 90,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 11,80 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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