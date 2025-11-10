TRUST: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TRUST hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 10,64 JPY gegenüber 0,360 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 2,47 Milliarden JPY, gegenüber 2,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at