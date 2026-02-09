Trust Tech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trust Tech hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,55 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trust Tech ein EPS von 40,26 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trust Tech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 42,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 52,67 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at