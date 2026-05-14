Trust Tech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Trust Tech hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 38,01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trust Tech 32,80 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Trust Tech im vergangenen Quartal 41,70 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trust Tech 45,77 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at