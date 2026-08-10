Trust Tech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trust Tech hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,95 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 44,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 42,21 Milliarden JPY gegenüber 41,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 138,91 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Trust Tech ein Gewinn pro Aktie von 144,56 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,89 Prozent auf 167,48 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 187,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at