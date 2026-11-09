Trust Tech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Trust Tech veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 29,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 42,23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trust Tech 41,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at