Trust Tech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Trust Tech hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,40 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trust Tech ein EPS von 27,49 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 41,16 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,37 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at